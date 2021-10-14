В Мурманске будут переделывать новый асфальт на улице Пищевиков

Асфальт на улице Пищевиков в Мурманске не прошел экспертизу. Фото: министерство дорожного хозяйства МО

Дорожная кампания-2021 в Мурманской области подходит к концу. В Мурманске остались два объекта, которые не завершены. На одном из них - улице Пищевиков - будут переделывать.

- На данной дороге у подрядчика возникли сложности, пробы покрытия нижнего слоя не прошли экспертизу, поэтому сейчас произведена срезка нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, и подрядчик будет переделывать работу. Будет производиться укладка нового покрытия и до конца недели планируется завершить объект, - сообщил министр дорожного хозяйства Артем Гришин.

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2021 году в регионе завершен ремонт на региональных трассах и в Коле. В Мурманске из 27 участков дорог завершено асфальтирование на 25 участках.

Напомним: ранее северян удивил новый асфальт на улице Капитана Буркова в Мурманске. Однако в мэрии сообщили, что нарушений технологии нет.

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