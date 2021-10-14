В Мурмашах пропала 50-летняя женщина

Елена Филатова пропала три недели назад. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманской области ищут пропавшую 50-летнюю Елену Филатову. Еще 28 сентября она ушла из дома в Мурмашах на улице Цесарского, 6.

С тех пор никто не знает, где она и что с ней.

Приметы и во что была одета женщина, не сообщается. Всех, кто может помочь с поисками Елены, просят позвонить по телефонам полиции 02,102, (81553) 5-26-10 или в отряд "МурманСпас" 8-911-339-89-41 и 8-911-311-70-20.

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