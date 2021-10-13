Жительнице Мурманска пришлось съехать к друзьям из-за умершего соседа

В саму квартиру, где умер мужчина, не попасть - она опечатана. Остается только искать родственников северянина, которым позволено там быть и проводить уборку. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жительнице Мурманска пришлось съехать со своей квартиры из-за разложившегося трупа. Женщина рассказала о том, что умер ее сосед с верхнего этажа, а его тело пролежало на полу неделю.

- Все биологические материалы по трубе протекли в квартиру. Сосед одинокий, проводить дезинфекцию некому. Все структуры говорят, что это не их обязанность, - поделилась с "ТВ-21" мурманчанка Александра.

В саму квартиру, где умер мужчина, не попасть - она опечатана. Остается только искать родственников северянина, которым позволено там быть и проводить уборку.

Женщина пока что переехала к друзьям - из-за неприятного запаха находиться в ванной комнате стало невыносимо.

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