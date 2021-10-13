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Здоровье13 октября 2021 16:37

За сутки в Мурманской области 199 человек заболели коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 13 октября 2021 года
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Выздоровели 56 440 северян, на лечении остаются 16 210 пациентов.

Выздоровели 56 440 северян, на лечении остаются 16 210 пациентов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 13 октября 2021 года, за последние сутки 199 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 74 821 человек, количество летальных исходов - 2171 (+8 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+65, всего 36 194), Мончегорск (+58, всего 5782) и Оленегорск (+9, всего 4042).

Выздоровели 56 440 северян, на лечении остаются 16 210 пациентов.

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