Погода в Мурманске на 14 октября 2021 года: местами мокрый снег, до +6 градусов

В дальнейшем с юга Скандинавии на Кольский полуостров будут смещаться очередные циклоны: ожидаются осадки, 15 октября местами сильный порывистый ветер. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Как сообщают синоптики, 14 октября наш регион будет находиться, в основном, под влиянием промежуточного гребня антициклона. Ночью в Мурманской области ожидаются заморозки, а днем прохладная плюсовая погода.

- 14 октября будет облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем местами небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер юго-западный, южный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -1-6, днем +1+6 градусов, - отметили в мурманском гидрометцентре.

В дальнейшем с юга Скандинавии на Кольский полуостров будут смещаться очередные циклоны: ожидаются осадки, 15 октября местами сильный порывистый ветер. Температура воздуха существенно не изменится.

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