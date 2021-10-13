Жителей дома на улице Капитана Орликовой в Мурманске просят покинуть квартиры

Северян просят также убрать личный транспорт и не приближаться к зоне проведения взрывных работ ближе, чем на 30 метров.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Жильцов дома №31, что находится на улице Капитана Орликовой в Мурманске, просят покинуть свои квартиры 14 октября с 15.00 до 17.00. Связано это с тем, что рядом строится детский сад, и на объекте будут проводиться взрывные работы.
Северян просят также убрать личный транспорт и не приближаться к зоне проведения взрывных работ ближе, чем на 30 метров.
- Для сохранности остекления на окна первого этажа дома будут установлены предохранительные щиты. Жильцов 2-9 этажей просим оставить створки оконных блоков закрытыми, - говорится в объявлении, которое выложили северяне в паблике "Мурманск".
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