Михаил Шилов: По экстрадиции российских моряков из Кабо-Верде ждем ответа МИДа

С морякам общаются представители российского посольства в Кабо-Верде. Фото: Администрация города Мурманска

Год назад в Кабо-Верде вынесли приговор экипажу судна Eser, ходившего под флагом Панамы. 10 человек, среди который 8 - жители Мурманской области, посадили в тюрьму на срок от 10 до 12 лет за контрабанду наркотиков.

На борту Eser обнаружили 9,5 тонны кокаина, экипаж утверждал, что не знал, какой груз ведет. Моряки были уверены, что это цемент.

Сейчас мужчины отбывают наказание, в январе 2021 года был поднят вопрос об их экстрадиции на Родину.

- Тогда я обратился к Татьяне Николаевне Москальковой (Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. - Ред.), она написала в МИД, но ответа пока мне не поступало, - рассказал "КП"-Мурманск" Уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов.

С морякам общаются представители российского посольства в Кабо-Верде.

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