В Мурманске стартует международный фестиваль «Мелодии Арктики»-2021

Откроет фестиваль концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста РФ Юрия Башмета.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске с 17 октября по 5 декабря пройдет международный фестиваль «Мелодии Арктики»-2021. Площадкой для выступлений станет филармония.
Откроет фестиваль концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством народного артиста РФ Юрия Башмета. Помимо этого северян ждет выступление «Терем-квартета» из Санкт-Петербурга, филармонического оркестра под управлением московского дирижера Дмитрия Полякова, органный концерт музыкантов из Санкт-Петербурга Дениса Маханькова и Дины Ихиной и выступлением трио Олега Бутмана.
Отметим, что в связи с действующими противоэпидемическими ограничениями концерты проходят при 50% наполняемости зала и рассадке в шахматном порядке. Зрителей просят соблюдать масочный режим.
Напомним, что фестиваль «Мелодии Арктики» проводится в Заполярье с 2013 года. Он предоставляет возможность слушателям познакомиться с творчеством звезд первой величины, многих талантливых исполнителей России и зарубежных стран.
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