В каждом автобусе и троллейбусе Мурманска установлено от 4 до 6 камер видеонаблюдения

Камеры помогают правоохранителям в раскрытии преступлений, позволяют решать спорные ситуации, следить за соблюдением масочного режима. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ни для кого не секрет, что в общественном транспорте Мурманска в последние годы устанавливаются камеры видеонаблюдения. Однако замечают их не все пассажиры.

- Камеры есть во всех автобусах и троллейбусах города. В каждом салоне - от 4 до 6 камер в зависимости от модификации транспорта. Мы их ставим для транспортной безопасности, с помощью них можно фиксировать правонарушения. В этом году общественный транспорт города оборудовали видеонаблюдением на 100%, - рассказал "КП"-Мурманск" гендиректор АО "Электротранспорт" Сергей Коробков.

Также камеры помогают правоохранителям в раскрытии преступлений, позволяют решать спорные ситуации, следить за соблюдением масочного режима.

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