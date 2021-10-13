На сайте судебных приставов Мурманской область можно изучить фото должников

В УФССП обещают конфиденциальность тем, кто сообщит информацию о должниках. Фото: Александр ГЛУЗ

На сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области обновляется раздел «Внимание, разыскиваются должники!», в котором размещаются фотографии тех, кто забыл о долгах и алиментах. Причем последних большинство.

- В настоящее время в розыске находится 1252 жителей Мурманской области, уклоняющихся не только от исполнения финансовых обязательств, наложенных на них судом, но и от сотрудников органа принудительного исполнения. 764 из них — это нерадивые отцы и матери, позабывшие о своих детях, - сообщили в службе судебных приставов.

В УФССП обещают конфиденциальность тем, кто сообщит информацию о должниках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общественники предлагают сделать Мурмаши объектом культурного наследия. Поселок отличается уникальным архитектурным ансамблем (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru