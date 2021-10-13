Голодающая бабушка из Апатитов нуждается в дровах, теплых вещах и продуктах

Пожилая женщина голодает и буквально выживает на мизерную пенсию в полуразрушенном частном доме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Мурманской области просят помочь бабушке из Апатитов. Ей очень нужны дрова для отопления дома и приготовления еды. Пожилая женщина голодает и буквально выживает на мизерную пенсию в полуразрушенном частном доме.

- Северянка переехала из Мурманска, ее восемь собак (все стерилизованы) живут во дворе. Четвероногих друзей категорически отказывается отдавать, они с ней очень давно. Сама готовит себе и им на печке, отопление тоже от печки. Впереди зима, а дров и возможности купить их у нее нет. Надеюсь, кто-то сможет помочь, - рассказала Надежда Боровикова.

Неравнодушные северяне, готовые оказать помощь, могут обратиться к куратору Светлане в соцсетях или позвонить по телефону: 8-911-344-38-17. Также женщине нужны теплые вещи и продукты.

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