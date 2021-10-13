На дороге Мишуково-Снежногорск 14 октября ограничат движение

Ограничения действуют для всех видов транспорта с 12.00 до 13.00, резервное время с 17.00 до 18.00.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области временно ограничат движение транспорта на автодороге Мишуково - Снежногорск 14 октября.
- Движение будет закрыто со 2 километра +800 метров до 5 километра +200 метров. Перекрытие связано с проведением взрывных работ на объекте "Комплекс перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск", - сообщили в Мурманскавтодоре.
Ограничения действуют для всех видов транспорта с 12.00 до 13.00, резервное время с 17.00 до 18.00.
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