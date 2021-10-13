Мошенники придумали новую схему обмана предпринимателей в Мурманской области

Предприниматель изучил план проверок на сайте прокуратуры, связался с администрацией Мурманска и убедился, что неизвестный звонивший явно хотел обмануть его. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Новые схемы мошенничества появляются едва ли не каждый месяц. Об очередной уловке рассказал предприниматель из Мурманской области Максим. Ему позвонил неизвестный и сообщил о грядущей проверке от администрации Мурманска.

- Собеседник представился специалистом отдела потребительского рынка и сообщил, что в четверг к нам придут с проверкой. Далее он перечислил, что именно необходимо подготовить для проверяющих, в частности, QR-код вместо отмененных книг отзывов, - рассказал Максим Nord-News. - А в случае, если у нас данный QR-код отсутствует, то они могут хоть завтра прийти и установить его на месте за 2,5 тысячи рублей с оплатой наличными. Собеседник по телефону также предложил альтернативу – вы можете заказать QR-код самостоятельно в другом месте, однако тогда точно не успеете к проверке, что приведет, по его словам, к нарушению и, соответственно, к штрафу.

Предприниматель изучил план проверок на сайте прокуратуры, связался с администрацией Мурманска и убедился, что неизвестный звонивший явно хотел обмануть его.

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