Северный флот провел учение по освобождению судна от пиратов в Гвинейском заливе

С момента выхода из базы БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошел более 19 тысяч морских миль. Фото: Пресс-служба Северного флота

Учения кораблей Северного флота по освобождению условного судна прошли у побережья Африки в Гвинейском заливе. Экипажи кораблей «Вице-адмирал Кулаков», «Академик Пашин» и спасательного буксирного судна «Алтай» отработали действия при освобождении условного судна, захваченного пиратами.

– По легенде, «пираты» захватили танкер. Экипаж успел укрыться в машинном отделении и подать сигнал бедствия, – сообщили в пресс-службе Северного флота. – Российский боевой корабль прибыл в район проведения антипиратской операции. После безрезультатных переговоров с условными пиратами было принято решение штурмовать судно. Огневую поддержку с воздуха с палубы БПК «Вице-адмирал Кулаков» оказывал вертолет Ка-27ПС. Морские пехотинцы, находившиеся на борту вертолета, подавляли огневые точки условного противника на верхней палубе захваченного танкера и обеспечивали высадку основной группы захвата на двух быстроходных лодках. Поднявшись на палубу по штормовому трапу, морские десантники обезвредили оставшихся в живых «пиратов» и освободили экипаж.

Завершив учения по освобождению захваченного судна, экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» отработал стрельбы по надводной маломерной цели, имитирующей пиратский катер. Использовались артиллерия и зенитный ракетный комплексом «Кинжал». Стрельбу вели главным калибром корабля – 100-миллиметровой артиллерийской установкой АК-100 в автоматическом и ручном режимах.

Отметим, что североморцы заступили на антипиратскую вахту на прошлой неделе с заходом в Гвинейский залив. Дальний поход БПК «Вице-адмирал Кулаков» начался 28 июня с выходом из главной базы в Североморске. С момента выхода из базы БПК «Вице-адмирал Кулаков» прошел более 19 тысяч морских миль.

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