В Кировске фасад жилого дома украсил мурал с лисицей

Картина будет радовать жителей и прохожих яркими красками. Фото: "Твой Кировск"
Художники завершили создание второй из пяти картин на улице Олимпийской в Кировске. Напомним: ранее на одном из домов появился мурал с девушкой-сноубордисткой.
Новое изображение с рыжей лисицей украсило дом №67. Об этом сообщили в администрации города горняков. Животное будет радовать жителей и прохожих яркими красками и оригинальным воплощением образа.
Если работа авторов понравится северянам, то украшать дома продолжат и в следующем году.
Тем временем в Териберке появился мурал с китом.
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