В школы Росляково учеников будет доставлять специализированный автобус

Время перевозки ребят согласовано со временем начала и окончания уроков в школах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 15 октября в школы №3 и №4 в мурманском микрорайоне Росляково от улицы Мохнаткина Пахта детей начнет возить специализированный автобус. В пути ребят будут сопровождать педагоги образовательных учреждений.

- Ранее школьникам, которые живут на улице Мохнаткина Пахта, приходилось преодолевать длинный путь до ближайшей остановки по слабо освещенному участку дороги. Родители ребят неоднократно обращались с этой проблемой в органы власти. Администрация Мурманска выделила микроавтобус Citroen на 22 посадочных места для доставки детей в образовательные учреждения, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Время перевозки ребят согласовано со временем начала и окончания уроков в школах. Утром автобус будет отправляться от улицы Мохнаткина Пахта в 8.00. По окончании учебных занятий автобус будет ждать ребят в 13.30 у школы №4, в 14.00 – у школы №3.

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