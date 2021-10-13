Ударившего матроса за опоздание капитан-лейтенанта оштрафуют

Материалы дела рассмотрел суд, военнослужащего признали виновным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Штраф в 25 тысяч рублей должен будет заплатить капитан-лейтенант, ударивший матроса за опоздание.

Утром 26 июля на боевом посту корабля было утреннее построение. Один из матросов опоздал, что разозлило его начальника.

– В присутствии личного состава он нанес один удар ладонью по голове и один удар ладонями в область груди, – сообщили в военном следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Североморскому гарнизону. – В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ – «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия».

Материалы дела рассмотрел суд, военнослужащего признали виновным. С учетом его раскаяния в содеянном и наличия на его иждивении двух малолетних детей, а также добровольного возмещения потерпевшему морального вреда, северянину предстоит заплатить штраф в 25 тысяч рублей.

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