Очевидцы сняли на видео вспыхнувшую во дворе Мурманска машину

Машина сильно повреждена огнем. Фото: скрин видео

12 октября в Мурманске вспыхнули сразу два автомобиля. Напомним: на Восточной объездной дороге тушили микроавтобус. Вслед за ним горел старый автомобиль во дворе дома №155 на проспекте Кольском. Видео случившегося выложили в паблике "Мурманск ДТП ЧП".

- Информация о возгорании поступила на пульт дежурной службы "01" в 15.53. Загорелся автомобиль "Волга ГАЗ-21029". Машина сильно повреждена огнем, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение - 8 человек личного состава, 2 единицы техники.

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