В Мурманске столкнулись троллейбус и машина

Троллейбус и Mitsubishi столкнулись на улице Карла Маркса. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В центре Мурманска произошло ДТП с участием общественного транспорта.

На улице Карла Маркса столкнулись троллейбус и Mitsubishi. Пострадавших в аварии нет. За рулем машины была девушка.

В УГИБДД по Мурманской области выясняют обстоятельства аварии.

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