Уровень воды в реках Мурманской области повысился на 50 сантиметров

Уровень воды в реках Заполярья повысился. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Осенью уровень воды в реках часто увеличивается. Основная причина - дожди. С 6 октября этот процесс наблюдается в Мурманской области.

- За период 6-12 октября уровни воды на реках повысились на 10-50 сантиметров. Повышение уровней воды за прошедшие сутки равно 1-16 сантиметров, - сообщили в Мурманском управлении по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды.

Температура воды в водохранилищах сейчас составляет 7-9 градусов, в реках ниже - 5-7 градусов, в горных реках еще холоднее - 4-5 градусов.

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