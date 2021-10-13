МЧС: попасть в моторный отсек «Фаворита» пока нельзя

"Фаворит" обследовали уже 10 раз. Фото: МЧС/КП

Родные погибших во время крушения «Фаворита» 5 октября обратились к властям Мурманской области с просьбой помочь найти тела и похоронить их.

Напомним: во время трагедии в Белом море выжил только один человек, тела еще двух нашли в первые сутки, а вот судовладельца и механика до сих пор считают пропавшими без вести. При этом их родные уверены, что тела мужчин находятся в машинном отделении. В МЧС по Мурманской области рассказали, что водолазы уже 10 раз спускались к «Фавориту», но безрезультатно.

- Осуществлен визуальный осмотр судна за исключением моторного отсека - проникновение в него не представляется возможным, так как вход в него заблокирован, - сообщила представитель пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

Продолжается расследование уголовного дела.