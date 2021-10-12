Погода в Мурманске на 13 октября 2021 года: до +6 градусов, местами осадки

По Мурманской области ожидается временами дождь различной интенсивности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области сохраняется прохладная погода, однако снега пока что не предвидится.

- 13 октября будет облачная с прояснениями, местами осадки. Ветер юго-западный,западный слабый, местами умеренный. Температура воздуха ночью от -2 до +3, днем +1+6 градусов, - сообщили мурманском гидрометцентре.

В ближайшие дни на Кольском полуострове будет царить циклон, смещающийся с севера Ботнического залива на Баренцево море. По Мурманской области ожидается временами дождь различной интенсивности.

14 октября циклон сместится на север Баренцева моря: осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области медведи не ложатся в спячку из-за теплой погоды. Для того, чтобы косолапые уснули, нужен снежный покров (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru