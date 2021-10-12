В Мурманской области нашли стену из "Игры престолов"

Тундры покрылись снегом. Фото: vk.com/olga_nikolav_na

На возвышенности Мурманской области уже опустилось снежное покрывало, а ночью то и дело отмечаются заморозки. Тот факт, что зима близко, подтверждают и снимки с Ловозерских тундр, которые также успели стать белыми.

К слову, теперь тундры похожи на стену - оборонительное сооружение из известного сериала "Игра престолов". Белые ходоки точно на нас не нападут.

Шикарными фотографиями заснеженных скал, сделанных 9 октября, поделилась Ольга Довыденко.

- Пока Хибины были в густом тумане, мы с любителями Севера отправились в соседние Ловозерские тундры, где с огромным удовольствием погуляли по свеженькому снегу, - поделилась девушка на личной странице в соцсетях.

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