В «МегаФон. Книги» назвали самые популярные издания у жителей Мурманской области с начала 2021 года

Самым востребованным произведением с начала года стал бестселлер «Подсознание может все» Джона Кехо Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурманская область заняла вторую строчку рейтинга самых читающих регионов Северо-Запада, уступив только Санкт-Петербургу и Ленинградской области. О том, какие жанры, авторы и произведения стали востребованы, рассказали специалисты МегаФона – одного из лидеров телеком-рынка России. Выводы сделаны на основе анализа массива обезличенных данных сервиса «МегаФон. Книги» с начала 2021 года.

Эксперты отметили, что большинство пользователей сервиса в Мурманске предпочитают скачивать и читать электронные книги, а не их аудиоверсии. Это - следствие не только привычного обращения с книгами. Качество современных смартфонов и планшетов достаточно высокого уровня для комфортного чтения – в настройках есть режим для защиты глаз, изображение на экранах гаджетов можно смотреть под любым углом, мерцание практически не ощущается.

Среди почти 3,5 тысячи скачанных книг, четверть из которых приходится на аудиоформат, больше всего мурманчане увлечены литературой по саморазвитию и книгами по психологии.

Самым востребованным произведением с начала года стал бестселлер «Подсознание может все» Джона Кехо. На втором месте расположилась хулиганская лирика писателя и сценариста Александра Цыпкина «Женщины непреклонного возраста и др. беспринцыпные истории». Третье место за практической психологией «Пять языков любви», где автор, доктор Гери Чепмен, помогает проявлять любовь и находить общий язык с близкими людьми. Четвертую и пятую строчку заняли волшебная сказка для взрослых знаменитой Франциски Вудворт «Единственная для оборотня и теща в нагрузку» и триллер «Девушка во льду» Роберта Брындза.

При этом в общем объеме скачанных книг аудитория отдает предпочтение фэнтези, современным детективам и любовным романам. А самым «читающим» месяцем у северян стал январь – более 700 скачиваний, это почти в два раза больше, чем в среднем за любой другой месяц.

Для справки: У МегаФона несколько читательских сервисов, которые строятся на работе с партнерами: Литрес – «МегаФон.Книги» и «МегаФон.Библиотека» и Kiozk – «МегаФон.Пресса» и «МегаФон.Пресса.Джуниор». Данные для пресс-релиза по «МегаФон.Книги» получены непосредственно от партнера «Литрес». Сейчас для абонентов всех операторов доступна самая большая библиотека электронных книг и аудиокниг на русском языке MyBook по мультиподписке МегаФона. Подробнее на сайте megafon.ru

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и пятикратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 72 млн клиентов.

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