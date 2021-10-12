Власти Мурманской области рассказали, сколько потратят на отлов бездомных животных

Больше всего на отлов и содержание бездомных животных получит Мурманск. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В правительстве Мурманской области рассказали о перераспределении субвенций муниципальным образованиям региона для отлова и содержания животных без владельцев. Соответствующее постановление было подписано 8 октября.

Согласно документу, речь идет о сумме в 56,5 миллиона рублей. Больше всего на отлов и содержание бездомных животных получит Мурманск - свыше 13,4 миллиона. Больше 9,5 миллиона направят в Североморск, а в ЗАТО Александровск – порядка 6 миллионов.

Оленегорску выделят чуть больше 2,4 миллиона рублей, от 1,1 и до 1,7 миллиона получат Апатиты, Кировск, Мончегорск, Видяево. Суммы менее миллиона рублей направят в Полярные Зори, Заозерск, Островной, Ковдорский район.

Что касается районов, то сумму свыше 2,7 миллиона направят в Печенгский муниципальный округ, в Кандалакшский район - 4,2 миллиона; в Кольский – более 7,9 миллиона, в Ловозерский – свыше 1,5 миллиона, в Терский – больше 1,2 миллиона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманская область оказалась в списке аутсайдеров по приверженности ЗОЖ. Регион находится на 78 позиции рейтинга (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru