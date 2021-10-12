В Мурманске на Восточной объездной дороге загорелся микроавтобус

На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение. Фото: скрин видео

12 октября в Мурманске произошел пожар посреди дороги. Загорелся грузовой микроавтобус Ford Transit.

- В 11.55 на пульт дежурной службы 01 поступила информация о возгорании автомобиля на Восточной объездной автодороге, рядом с заправкой «Скарус».В результате происшествия обгорели панель и салон микроавтобуса, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

На месте происшествия работало одно пожарно-спасательное подразделение - 10 человек личного состава, 2 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

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