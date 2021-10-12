С погибшим за рулем известным хирургом из Апатитов простятся 13 октября

Прощание с Олегом Александровичем состоится 13 октября в 10.30 в апатитском ритуальном зале. Об этом сообщили его близкие. Фото: www.hibinny.ru

7 октября на трассе Апатиты - Кировск произошла авария с участием Kia Sorrento и Renault, за рулем первой машины был известный в Апатитско-Кировской агломерации врач Олег Александрович Орлов. Он работал в Апатитско-Кировской ЦГБ и центре амбулаторной хирургии ООО " Фирма Доктор".

Прощание с Олегом Александровичем состоится 13 октября в 10.30 в апатитском ритуальном зале. Об этом сообщили его близкие.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске пойдет под суд группа бутлегеров, торговавших подпольным алкоголем. (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru