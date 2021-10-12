С погибшим за рулем известным хирургом из Апатитов простятся 13 октября

Прощание с Олегом Александровичем состоится 13 октября в 10.30 в апатитском ритуальном зале. Об этом сообщили его близкие. Фото: www.hibinny.ru
7 октября на трассе Апатиты - Кировск произошла авария с участием Kia Sorrento и Renault, за рулем первой машины был известный в Апатитско-Кировской агломерации врач Олег Александрович Орлов. Он работал в Апатитско-Кировской ЦГБ и центре амбулаторной хирургии ООО " Фирма Доктор".
Прощание с Олегом Александровичем состоится 13 октября в 10.30 в апатитском ритуальном зале. Об этом сообщили его близкие.
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