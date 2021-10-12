«Полшага, и было бы два трупа»: две девушки в Мурманске ищут свидетелей несостоявшегося наезда

Жительница Мурманска ищет свидетелей несостоявшейся аварии в Мурманске: северянку вместе с подругой едва не сбил автобус. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Жительница Мурманска ищет свидетелей несостоявшейся аварии в Мурманске: северянку вместе с подругой едва не сбил автобус.

- 11 октября в 20.08 (плюс-минус минута) чудом остались живы я и моя подруга. На переходе на Кольский мост, на зеленый сигнал для пешехода с огромной скоростью пронеся автобус примерно в 20 сантиметрах от носа. Буквально полшага - и два трупа валялись бы посреди моста. Если есть очевидцы или водители, которым удалось запечатлеть этот случай на видеорегистратор, нижайшая просьба связаться со мной, - написала в группе «Мурманск ДТП ЧП» Ольга Бельская.

Напомним: в Мурманской области также ищут свидетелей смертельной аварии, произошедшей в Ленобласти: погибли мама и двое детей.

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