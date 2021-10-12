В Мурманской области ищут водолазов и судоводителей для поисков пропавшего рыбака

Сбор на месте поиска 12 октября в 15.00. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманской области продолжаются поиски 53-летнего Михаила Клепикова. Напомним: 23 сентября он уехал на рыбалку на озеро Куолаярви в Алакуртти и с тех пор так и не вернулся.

Для поисков пропавшего мужчины требуется помощь водолазов и дайверов с полным комплектом снаряжения для погружения, также нужен оператор эхолота и судоводители со своими лодками.

- Сбор на месте поиска 12 октября в 15.00. Координаты точки сбора: 66.9268889, 29.5977778 . Задачи: осмотр акватории в районе поиска без вести пропавшего, - сообщили в водолазной группе "ДобротворецЪ".

Тех, кто может помочь, просят обращаться к координатору поисков: 8-977-775-90-39 (Леонид).

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