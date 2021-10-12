Житель Узбекистана переводил из Мурманской области деньги сирийским террористам

25-летний житель Узбекистана, живущий в Мурманской области, на личной странице в Facebook размещал опасные материалы: видео с призывами к экстремизму, а также оправдывающие терроризм. Фото: Анастасия Осипова

25-летний житель Узбекистана, живущий в Мурманской области, на личной странице в Facebook размещал опасные материалы: видео с призывами к экстремизму, а также - оправдывающие терроризм. Иностранцем занялись сотрудники региональной ФСБ.

Они выяснили, что мужчина переводил деньги в Сирию, чтобы помогать запрещенной в России международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

- Осужденному назначено окончательное наказание путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы на срок 9 лет, из которых отбывание первых 3 лет в тюрьме, а отбывание оставшегося срока 6 лет – в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в УФСБ по Мурманской области.

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