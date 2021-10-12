В Мурманске у моста через Кольский залив сгорела машина

Вечером 11 октября в Мурманске сгорела машина. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Вечером 11 октября в Мурманске сгорела машина.

- В 22.14 на пульт дежурной службы 01 поступила информация о возгорании на съезде с моста в сторону Колы. Автомобиль сгорел по всей площади. На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения: 11 человек личного состава и 2 единицы техники, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: на дороге Кировск - Коашва УАЗ столкнулся с Mitsubishi, пострадал человек.

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