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Происшествия12 октября 2021 10:17

В Мурманске у моста через Кольский залив сгорела машина

С огнем боролись 11 человек
Ника СВЕТЛОВА
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Вечером 11 октября в Мурманске сгорела машина.

Вечером 11 октября в Мурманске сгорела машина.

Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Вечером 11 октября в Мурманске сгорела машина.

- В 22.14 на пульт дежурной службы 01 поступила информация о возгорании на съезде с моста в сторону Колы. Автомобиль сгорел по всей площади. На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения: 11 человек личного состава и 2 единицы техники, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: на дороге Кировск - Коашва УАЗ столкнулся с Mitsubishi, пострадал человек.

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