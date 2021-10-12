Снятый в Мурманской области фильм номинирован на "Оскар"

"Купе №6" номинировали на "Оскар" от Финляндии. Фото: кадр из фильма

Снимавшийся в Мурманской области фильм "Купе № 6" может выиграть еще одну престижную кинонаграду.

- "Купе номер 6" режиссера Юхо Куосманена был выбран претендентом от Финляндии на премию "Оскар", - сообщили в кинопалате Финляндии.

Лента - совместное творчество Финляндии и России, создана при поддержке Минкультуры РФ. Ранее она взяла Гран-при Каннского фестиваля. Сюжет строится вокруг встречи двух молодых людей в поезде, едущем из Москвы в Мурманск.

Напомним: ранее на "Оскар" претендовал еще один снятый в Мурманской области фильм - "Левиафан".

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