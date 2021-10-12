В Мурманске пройдет неделя сбора батареек

Северяне смогут сдать использованные батарейки. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мурманск станет одним из 43 городов, где с 12 по 18 октября пройдет Неделя сбора батареек. Северяне смогут сдать в специальный контейнер на парковке у гипермаркета "Лента" на улице Радищева любые батарейки, аккумуляторы, пауэр-банки, сотовые телефоны и другую мобильную электронику.

- Акция по сбору батареек проходит в Мурманске не первый раз, мы видим, что с каждым годом увеличивается количество участников. Надеемся, что акция не пройдёт бесследно; что и взрослые, и дети станут чаще задумываться об окружающей среде. Сдавая использованные батарейки на утилизацию, а не выбрасывая вместе с твердыми коммунальными отходами, каждый вносит свой вклад в защиту и охрану окружающей среды, – сообщил министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Сергей Абаринов.

Собранные предметы увезут на утилизацию в Ярославль.

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