За информацию об испорченном баннере в Апатитах заплатят 100 тысяч рублей

Тот, кто расскажет полезную информацию об испортивших баннер, получит 100 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на 10 октября неизвестные повредили баннер сетевого магазина у железнодорожного вокзала в Апатитах. Из него вырезали буквы "в", "о" и "р". Владелец здания, в котором находится торговая точка, обещает вознаграждение за информацию о нарушителях - 100 тысяч рублей.

- Печать нового баннера обойдется дешевле, но для меня это дело принципа. Я не знаю, что они с этими буквами будут делать. Может, на машину кому-нибудь наклеят, может, какой-нибудь арт-объект испортят. Но без внимания такие вещи оставлять нельзя, надо обязательно наказать злодеев. За предметную и достоверную информацию, кто и по чьему заказу это сделал, я выплачу сто тысяч рублей. Конфиденциальность гарантирую, - рассказал Ниязи Джахангиров "ХибИнформБюро".

Напомним: ранее в Мурманске вандалы оторвали колотушку у самого большого глюкофона в мире.

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