На берегу Туломы нашли гранату времен Великой Отечественной войны

На место направили взрывотехников ОМОН «Медведь». Они идентифицировали находку как гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны со взрывателем. Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Мурманской области.

На берегу реки Тулома в Мурманской области мужчина нашел боевую гранату времен Великой Отечественной войны. Опасную находку он обнаружил в лесополосе рядом с рекой и, поняв, что предмет может представлять опасность, сообщил правоохранителям.

На место направили взрывотехников ОМОН «Медведь». Они идентифицировали находку как гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны со взрывателем.

– Росгвардейцы с соблюдением мер безопасности передали находку военнослужащим Северного флота для дальнейшего уничтожения, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области.

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