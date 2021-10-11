Полицейские задержали находящегося в федеральном розыске мужчину из Белокаменки

Тем временем полицейские из Санкт-Петербурга поймали 33-летнего северянина, которого искали сотрудники МВД Кандалакшского района. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области завершился второй этап оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». Правоохранителям удалось найти и задержать 10 преступников, которые были объявлены в федеральный розыск и скрывались от закона.

Одним из них оказался 29-летний мужчина из Белокаменки. Его задержали сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Кольскому району.

- Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ "Нанесение побоев", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Тем временем полицейские из Санкт-Петербурга поймали 33-летнего северянина, которого искали сотрудники МВД Кандалакшского района. Тот находился в федеральном розыске за кражу.

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