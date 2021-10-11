В Мурманской области устанавливают сетки для раздельного сбора пластика

Сдавать можно будет бутылки из-под воды, сока, пива, лимонадов, кваса, молока и кефира. Фото: citymatic.ru

В Мурманске, Оленегорске, Мончегорске, Ловозере и Полярных Зорях устанавливают специальные сетки для сбора пластиковых бутылок. Это нужно для того, чтобы их было проще перерабатывать. На первом этапе в указанных городах появятся 300 емкостей.

- Пока сетки-накопители предназначены только для самой распространенной в России упаковки из пластика – бутылок ПЭТ (полиэтилентерефталат), имеющих маркировку 01. Кидать в спецбаки их нужно в смятом виде, все они пройдут дополнительную сортировку в экотехнопарке в Междуречье и будут направлены на переработку. Вывоз вторсырья будет осуществляться отдельной спецтехникой по мере накопления, исключающий смешивание с твердыми коммунальными отходами жителей, - пояснили в Мурманском филиале АО «Ситиматик».

Сдавать можно будет бутылки из-под воды, сока, пива, лимонадов, кваса, молока и кефира. А вот непрозрачный ПЭТ (например, сильно окрашенный от бытовой химии), ПЭТ от маслянистых жидкостей (растительного масла и др.) и пластик с маркировкой 1/PET-G и мягкая упаковка с маркировкой «PET» или смесь «PET+(что угодно)» нужно выкидывать в обычный контейнер. Этикетки можно не снимать, только если это не термоусадочная пленка.

Также бутылки можно выкидывать с крышечками или же сдать их в боксы по адресам: проезд Капитана Тарана, 25, 1-й этаж; улица Софьи Перовской, 25/26, 5-й этаж; улица Челюскинцев, 14 (гимназия № 3). Вырученные от переработки деньги пойдут на благотворительность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительница Мурманской области победила в конкурсе Юрия Дудя. Северянка предлагает снять передачу про Полярные Зори (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru