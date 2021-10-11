Мурманская область оказалась в десятке регионов по финансовому благополучию

Наименее благополучно с финансовой точки зрения живут в Ингушетии и Республике Тыве. Фото: Антон ЗАБИРОВ

"РИА Новости" провели исследование и узнали, в каких регионах наблюдается самый высокий уровень финансового благополучия. В лидерах рейтинга оказался Крайний Север. Первые места отошли Ямало-Ненецкому автономному округу, Магаданской области и Чукотке.

- В десятку также вошли Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург, Сахалинская, Мурманская и Московская области, - говорится в исследовании.

Обусловлено такое расположение высоким уровнем доходов в этих регионах, который позволяет компенсировать довольно высокий уровень цен.

Наименее благополучно с финансовой точки зрения живут в Ингушетии и Республике Тыва.

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