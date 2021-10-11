За пьяную езду жители Мурманской области заплатили 11 миллионов рублей штрафов

Еще 50 человек за уклонение от уплаты штрафа привлекли к административной ответственности – обязательным работам или аресту до 15 суток. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году любители сесть за руль в нетрезвом виде в Мурманской области заплатили штрафов на сумму свыше 11 миллионов рублей. Их выписывали тем, кто сел за руль в пьяном виде или отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

По данным регионального управления судебных приставов, это на два миллиона рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

– Некоторые северяне, не желая платить штрафы, довели дело до исполнительных производств. Так, по 146 производствам удержание штрафов производится из заработной платы должников. А по 152 автотранспортным средствам вынесен запрет на проведение регистрационных действий. Кроме того, 247 любителей «пьяной» езды ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации, – сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Еще 50 человек за уклонение от уплаты штрафа привлекли к административной ответственности – обязательным работам или аресту до 15 суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области издали краеведческий сборник "Исторические поселения севера Европы". Он содержит 28 докладов участников Феодоритовских чтений (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru