Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 октября 2021 13:45

За пьяную езду жители Мурманской области заплатили 11 миллионов рублей штрафов

Это на два миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года
Татьяна ЖДАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Еще 50 человек за уклонение от уплаты штрафа привлекли к административной ответственности – обязательным работам или аресту до 15 суток.

Еще 50 человек за уклонение от уплаты штрафа привлекли к административной ответственности – обязательным работам или аресту до 15 суток.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году любители сесть за руль в нетрезвом виде в Мурманской области заплатили штрафов на сумму свыше 11 миллионов рублей. Их выписывали тем, кто сел за руль в пьяном виде или отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

По данным регионального управления судебных приставов, это на два миллиона рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

– Некоторые северяне, не желая платить штрафы, довели дело до исполнительных производств. Так, по 146 производствам удержание штрафов производится из заработной платы должников. А по 152 автотранспортным средствам вынесен запрет на проведение регистрационных действий. Кроме того, 247 любителей «пьяной» езды ограничены в праве выезда за пределы Российской Федерации, – сообщили в пресс-службе УФССП России по Мурманской области.

Еще 50 человек за уклонение от уплаты штрафа привлекли к административной ответственности – обязательным работам или аресту до 15 суток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области издали краеведческий сборник "Исторические поселения севера Европы". Он содержит 28 докладов участников Феодоритовских чтений (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru