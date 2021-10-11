Заказчик и подрядчик ремонта в Долине Уюта в Мурманске сорвали сроки сдачи работ

Постановлениями ФАС России по Мурманской области виновников привлекли к административной ответственности за необоснованное изменение сроков исполнения контракта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Прокуратура Мурманской области выявила нарушения на объекте строительства «Комплексное развитие спорткомплекса «Долина Уюта» в Мурманске».

Оказалось, что сроки по выполнению работ уже вышли и, несмотря на то, что законодательством запрещено изменять сроки исполнения контракта, договор продлевался дважды. Подрядчик таким образом мог избежать штрафных санкций, а несвоевременное исполнение условий договора несет ущерб публичным интересам города.

- Дополнительное соглашение к госконтракту через Арбитражный суд признали недействительным. Кроме того, по данному факту прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях по части 4 ст. 7.32 КоАП РФ в отношении заказчика и исполнителя работ, - сообщили в ведомстве.

Постановлениями ФАС России по Мурманской области виновников привлекли к административной ответственности за необоснованное изменение сроков исполнения контракта.

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