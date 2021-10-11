В Мурманской области снова стали разворачивать ковидные койки

В Мурманской области начали разворачивать ковидные койки. Фото: Олег УКЛАДОВ

До недавнего времени в Мурманской области наблюдалось снижение числа заболевших коронавирусом, поэтому в регионе сворачивали ковидные койки. Но сейчас положение дел меняется: число заболевших за сутки близится к 200.

- С начла октября на опережение развернули 50 ковидных коек с учетом ситуации в стране. Всего их сейчас 1089, в том числе 806 с кислородом и 135 с ИВЛ. Свободных коек достаточно, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Также в регионе работают 23 ковидные бригады скорой помощи и 30 патронажных бригад.

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