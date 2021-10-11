Мария Гаврилова - новый член правительства Мурманской области. Фото: правительство Мурманской области

Министр градостроительства и благоустройства Мария Гаврилова войдет в состав правительства Мурманской области. Об этом на оперативном совещании 11 октября сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Мария Гаврилова возглавляет министерство градостроительства и благоустройства региона уже достаточное количество времени, и мною принятое решение ввести ее в состав членов правительства Мурманской области. Сейчас Мария Дмитриевна находится в служебной командировке, но уверен, что эта новость станет достойной оценкой качества ее работы, – прокомментировал свое решение Андрей Чибис.

Министром Мария Гаврилова стала в сентябре 2021 года.

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