Зинаида Середа уходит в декретный отпуск. Фото: правительство Мурманской области

В правительстве Мурманской области новые кадровые перестановки. На оперативном совещании 11 октября губернатор Андрей Чибис сообщил, что его команду временно покидает министр цифрового развития Мурманской области Зинаида Середа.

- Желаю ей здоровья в новом статусе будущей мамы, - прокомментировал Андрей Чибис.

Вместо нее министром станет Александра Никипелова.

Зинаида Середа (Разживина до замужества) возглавила ведомство в ноябре 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В одном из дворов Мурманска поселился зеленоглазый великан. Арт-объект предупреждает северян о скорых холодах (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru