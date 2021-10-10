Три человека сгорели заживо в Архангельской области

Деревянный дом загорелся ранним утром. Фото: arh.sledcom.ru

Около 4 часов утра 9 октября в селе Березник Устьянского района Архангельской области загорелся частный деревянный дом на улице Юбилейная.

- После тушения пожара на месте происшествия обнаружены тела 56-летней женщины, ее 19-летнего сына и 18-летней подруги последнего. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), - сообщили в СУ Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Как пишет региональная диспетчерская служба arh112, семья провожала 19-летнего юношу в армию, под утро его отец ушел на рыбалку, а юноша, его мама и девушка остались спать. Рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.

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