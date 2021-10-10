Прокуратура будет судиться с Советом депутатов Мурманска

Прокуратура и Совет депутатов Мурманска будут решать спор в суде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьский районный суд Мурманска поступили два иска от прокуратуры к Совету депутатов Мурманска.

Ранее на внеочередном заседании горсовета, состоявшемся 30 сентября, были рассмотрены два протеста прокурора Октябрьского административного округа: на решение Совета депутатов города Мурманска от 29.01.2015 № 8-100 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом города Мурманска и о признании утратившими силу отдельных решений Мурманского городского Совета и Совета депутатов города Мурманска», а также на решение «О соучредителе газеты «Вечерний Мурманск» и об утверждении Порядка согласования кандидатуры для назначения на должность главного редактора средства массовой информации – газеты «Вечерний Мурманск» и освобождения от нее по отдельным основаниям».

Оспаривается обязательство, чтобы глава администрации согласовывал с депутатами увольнение руководителей муниципальных учреждений, а также что Совет входит в состав учредителей муниципальной газеты «Вечерний Мурманск».

На заседании депутаты рассудили, что переведут решение этих вопросов в судебную плоскость.

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