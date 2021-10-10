В Оленегорске ребенка сбили на пешеходном переходе

Пострадавшего ребенка увезли в больницу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Оленегорске 8 октября произошло ДТП с участием юного пешехода, который шел в школу.

- В 8.26 водитель Volvo ХС 90, двигаясь у дома 39 по улице Строительная, сбил ребенка на пешеходном переходе. Водитель превысил скорость, - сообщили в МО МВД России "Оленегорский".

Ребенка увезли в больницу.

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