Мурманская область попала на карту регионов с возможным локдауном

Мурманскую область включили в число регионов с возможным локдауном. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области снова наблюдается рост ежедневного числа зараженных коронавирусом. Регион попал в «красную зону» на карте, составленной сайтом ura.ru.

Авторы прогнозируют, в каких регионах могут ввести локдаун.

- Как сообщил источник в Роспотребнадзоре, решение о введении локдаунов в регионах принимаются властями субъектов РФ. Они зависят от трех факторов: свободного коечного фонда, уровня вакцинации и, главного, коэффициента распространения (Rt — отношение числа вновь выявленных заражений за последние 4 дня к числу случаев за предыдущие 4 дня) инфекции, пишет сайт.

Всего под угрозу локдауна попали 72 региона.

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