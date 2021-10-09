Мурманская область попала на карту регионов с возможным локдауном

Мурманскую область включили в число регионов с возможным локдауном.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Мурманской области снова наблюдается рост ежедневного числа зараженных коронавирусом. Регион попал в «красную зону» на карте, составленной сайтом ura.ru.
Авторы прогнозируют, в каких регионах могут ввести локдаун.
- Как сообщил источник в Роспотребнадзоре, решение о введении локдаунов в регионах принимаются властями субъектов РФ. Они зависят от трех факторов: свободного коечного фонда, уровня вакцинации и, главного, коэффициента распространения (Rt — отношение числа вновь выявленных заражений за последние 4 дня к числу случаев за предыдущие 4 дня) инфекции, пишет сайт.
Всего под угрозу локдауна попали 72 региона.
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