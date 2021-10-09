В Мурманской области производство продукции сельского хозяйства выросло на 4 %

В Мурманской области сельское хозяйство стало развиваться. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждое второе воскресенье октября отмечается День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Накануне праздника связанных с этой сферой северян, отличившихся в работе, наградили в правительстве Мурманской области.

- У нас в области почти 3 тысячи человек работают в этой отрасли, а на севере, как вы понимаете, заниматься сельским хозяйством – не самое простое дело, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

С 2020 года в Мурманской области рост производства продукции сельского хозяйства составил 4 % в сравнении с 2019 годом. Также значительный вклад в повышение производственных показателей дали фермерские хозяйства региона, которые нарастили производство мяса и яиц более чем на 20 %, увеличили поголовье крупного рогатого скота, овец и коз.

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