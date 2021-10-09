В Мурманске во время пожара погибли домашние животные

Огонь полностью уничтожил сарай. Фото: Федор СКВОРЦОВ

Смертельный пожар, но не для людей, а для животных произошел в Мурманске на улице Печенгской около двух часов ночи 9 октября. Здесь загорелся деревянный сарай рядом с жилыми домами.

- В результате происшествия сарай полностью уничтожен огнем, погибли находившиеся внутри сельскохозяйственные животные. От воздействия тепловых потоков пострадала теплица и высоковольтная линия электропередачи, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

На пожаре работали 9 человек.

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