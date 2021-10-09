Шойгу: Госпиталь в Мирном Архангельской области построят до конца 2023 года

Сергей Шойгу сообщил, что первым построят инфекционный корпус. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

8 октября в городе Мирный Архангельской области прошла церемония начала строительства гарнизонного военного госпиталя. Участие в ней принял министр обороны Сергей Шойгу.

- Мы заложили первый камень в основание госпиталя. Уже к концу 2023 года эта стройка будет завершена. Уверен, что строители справятся со своей задачей. Медицинский персонал также уже готовится. Оборудование заказано, - отметил Сергей Шойгу.

Первым построят инфекционный корпус, приоритетность которого обусловлена пандемией коронавируса.

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