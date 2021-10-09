Шойгу: Госпиталь в Мирном Архангельской области построят до конца 2023 года

Сергей Шойгу сообщил, что первым построят инфекционный корпус.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
8 октября в городе Мирный Архангельской области прошла церемония начала строительства гарнизонного военного госпиталя. Участие в ней принял министр обороны Сергей Шойгу.
- Мы заложили первый камень в основание госпиталя. Уже к концу 2023 года эта стройка будет завершена. Уверен, что строители справятся со своей задачей. Медицинский персонал также уже готовится. Оборудование заказано, - отметил Сергей Шойгу.
Первым построят инфекционный корпус, приоритетность которого обусловлена пандемией коронавируса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Средняя зарплата в Мурманской области составляет 73719 рублей. Самые высокие зарплаты - в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru