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Политика9 октября 2021 8:21

Шойгу: Госпиталь в Мирном Архангельской области построят до конца 2023 года

Первым появится инфекционный корпус
Ника СВЕТЛОВА
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Сергей Шойгу сообщил, что первым построят инфекционный корпус.

Сергей Шойгу сообщил, что первым построят инфекционный корпус.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

8 октября в городе Мирный Архангельской области прошла церемония начала строительства гарнизонного военного госпиталя. Участие в ней принял министр обороны Сергей Шойгу.

- Мы заложили первый камень в основание госпиталя. Уже к концу 2023 года эта стройка будет завершена. Уверен, что строители справятся со своей задачей. Медицинский персонал также уже готовится. Оборудование заказано, - отметил Сергей Шойгу.

Первым построят инфекционный корпус, приоритетность которого обусловлена пандемией коронавируса.

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